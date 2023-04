Messina, dopo 13 giorni di agonia muore un 32enne coinvolto in un incidente

Non ce l'ha fatta Federico Lisitano, 32 anni, coinvolto in un drammatico incidente lo scorso 13 aprile nei pressi di Giardini Naxos. A scontrarsi sull’autostrada Messina – Catania, all’altezza di Giardini Naxos, furono un furgone Opel Combo e un tir. Un incidente in cui perse la vita il 72enne messinese Giuseppe Ieni che insieme a Lisitano tornava dal mercato del pesce di Riposto.

Dopo 13 giorni di agonia nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cannizzaro di Catania la cattiva notizia: anche il cuore del 32enne si è fermato per sempre. L'uomo lavorava in un ingrosso di pesce a Messina ed era padre di due bambine.

Per il duplice omicidio colposo è indagato un uomo di 36 anni di Acireale.

