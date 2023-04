Emergenza sangue a Messina, sospesi gli interventi dei pazienti con i gruppi zero

È emergenza sangue e a Messina sono stati bloccati gl'interventi chirurgici programmati con gruppi O positivo e O negativo. Ne dà notizia l’istituto di ricovero e cura, l'Irccs Piemonte che sui social lancia un appello per le donazioni di sangue urgenti. Le scorte di sangue dei servizi immunotrasfusionali infatti sono ridotte e occorre subito fronteggiare l'emergenza.

“Ci è stata comunicata una grave carenza di sangue a livello regionale. In particolare a Messina sono stati bloccati gl'interventi chirurgici programmati con gruppi O positivo e O negativo – si legge nel post – . Si fa appello a chiunque abbia tra i 18 e 60 anni, per recarsi presso i centri Avis, quello di Messina è in via Ghibellina n. 150 o di contattare i centri trasfusionali del Policlinico e del Papardo per donare sangue”.

