L'elisoccorso non può volare per il maltempo a Salina, isolano colto da infarto trasferito via mare

A Salina un isolano colto da infarto nella notte è stato soccorso con la motovedetta della guardia costiera giunta da Lipari. Per le avverse condizioni metereologiche l’elisoccorso non si è potuto alzare in volo. Il 118 di Messina ha richiesto di conseguenza l’urgente intervento all’Ufficio circondariale marittimo per il trasferimento all’Ospedale Civile.

La sala operativa della Capitaneria di porto e il tenente di vascello Mario De Bellis si sono così attivati per effettuare il trasporto via mare e per assicurare il paziente alle cure del personale del pronto soccorso di Lipari, unico nosocomio delle Isole Eolie. La motovedetta S.A.R. – Search and Rescue – ha imbarcato l’uomo sulla banchina di Santa Marina Salina, per sbarcarlo successivamente al porto Pignataro, dove attendeva un’ambulanza per il successivo trasporto presso la locale struttura sanitaria.

