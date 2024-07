Alle Eolie cresce la flotta dei mega yacht con i loro ospiti vip

Alle Eolie navigano anche i mega yacht degli emiri, del vice presidente della Guinea e anche il panfilo che parteciò al film Tenet. E che competizione anche di elicotetri… A Lipari, dopo Panarea alle pomici si è ormeggiato Le Pharaon, di 60 metri, del valore di 14 milioni di euro. È appartenuto a Ghaith Pharaon, uomo d’affari saudita deceduto nel 2017, fondatore della Saudi Research And Developmente Corporation Ltd, una delle principali società private dell’Arabia Saudita. Sulle pareti spicca il volto del faraone Tutankhamon. Realizzato dal cantiere olandese Feadship su progetto di De Voogt Naval Architetcts, ospita 12 turisti con 13 d’equipaggio. Pista di decollo e atterraggio per elicotteri, un beach club con spa e un’area di osservazione con posti a sedere con fondo in vetro.

A Stromboli avvistato Ice di 90 metri, di proprietà di Teodoro Nguema Obiang Mangue, vicepresidente della Guinea equatoriale, che lo acquistò per 150 milioni di dollari dal miliardario russo Suleiman Kerimov. Costruito dal cantiere Lussen, gli interni sono stati progettati da Terence Disdale. Non manca la pista per l'elicottero. Possiede un sistema di propulsione Azipod diesel-elettrico all'avanguardia, che permette un risparmio di carburante fino al 10% rispetto ai sistemi convenzionali, poiché si collega direttamente al motore elettrico all'elica. Ha una velocità di 19 nodi. Al largo di Stromboli si è ancorato Planet Nine, di 75 metri, di Admiral, cantiere di The Italian Sea Group, divenuto famoso per la partecipazione al film Tenet del regista britannico Christopher Nolan. Una spy story d’azione con protagonista Kenneth Branagh, che visse a bordo del vaporetto.L’helipad fa atterrare l'elicottero Agusta Grande. Vi è anche un hangar sottostante con stazione di rifornimento del carburante.