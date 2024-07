Lipari, il «patron» di Facebook con due mega yacht ha raggiunto le Eolie

Mark Zuckerberg con ben due mega yacht è approdato a Lipari. E ha scelto uno dei luoghi tra i più esclusivisi dell’Arcipelago.

La baia di Valle Muria. Che guarda ai faraglioni Petra Minalda e Petru Luongu, nel canale tra Lipari e Vulcano.

Il panorama è particolato ammirato dalla località di Quattrocchi.

Si chiama così perché narra la leggenda per quanto è bello il luogo occorrono 4occhi o in alternativa perché bisogna andare in coppia. E lì sono nati tanti amori.

Tra isolani e turiste e tra vacanziere soprattutto straniere e residenti. «Launchpad», è di 118 metri e si sta rilassando con la famiglia, e «Wingman», di 66 metri, con elicottero rosso per gli spostamenti e per i divertimenti dei figli.

Può ospitare 24 persone e ha 48 membri dell’equipaggio. A bordo anche campo da basket, un salone di bellezza, una sala cinema, una pista per elicottero, 13 cabine e una suite. Il valore di circa 300 milioni di dollari.

Un regalo che il fondatore di Facebook, oggi Meta, si è fatto per i suoi 40 anni.

Zuckerberg ama l’Italia. C’era già stato sempre per mare nel 2012 in occasione della luna di miele, facendosi e poi nel 2018. Ora oltre che in mare gli operatori economici sperano di vederlo anche a terra…