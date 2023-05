Nuove demolizioni di case abusive a Lipari, Stromboli e Vulcano

Continua la lotta all’abusivismo edilizio nelle Eolie, isole “Patrimonio dell’Umanità” dell’Unesco. E proseguono le demolizioni. A Lipari, nella borgata alta di Quattropani le ruspe hanno abbattuto un’abitazione di circa 100 metri quadri dell’isolano B.G. A Stromboli sono state abbattute due baracche degli abitanti C.R. e C.V. A Vulcano è toccato a due villeggianti R.A e C.C. eliminare due roulotte che avevano parcheggiato da anni nella loro proprietà e un grosso serbatoio d’acqua. Le operazioni sono state coordinate dal capo area dell’Ufficio illeciti del Comune di Lipari Claudio Beninati in collaborazione con i carabinieri e la polizia municipale. Le demolizioni avvengono a spese dei proprietari, ma se nei termini non viene eseguita fa procedere il Comune che incarica ditta e poi presenta il conto.

All’abbattimento si è giunti dopo ricorsi e contro ricorsi anche al tar di Catania ed al consiglio di giustizia amministrativa di Palermo. Nonostante questi provvedimenti l’abusivismo non si placa. A Lipari, una ordinanza di demolizione con ripristino dei luoghi è stata inviata a C.A. di Messina. Aveva trasformato un garage in camera da letto e bagno, e realizzato terrazzo, tettoia e scala. Una ordinanza è stata inviata a B.A. che aveva realizzato un pollaio con rete, paletti, muratura, copertura in tegopan ed edera di plastica e ancora a Stromboli a L.M. di Milano che aveva ampliato un immobile esistente. Recentemente a Vulcano il responsabile dell’'Ufficio Illeciti Beninati in collaborazione con il maresciallo dei Carabinieri Luigi Prizzi aveva proceduto a smantellare una cinquantina tra roulotte, baracche, prefabbricati e container. Sgomberati dal territorio di tre vecchi campeggi. La “caccia ai detrattori” è destinata a continuare.

