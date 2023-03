Lipari, abbattuti 2 fabbricati e un capannone abusivi: aumentano le ordinanze di demolizione

Nella maggiore isola delle Eolie, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, sono stati abbattuti due fabbricati e un capannone abusivi. Il provvedimento è stato disposto dal capo area dell’Ufficio Illeciti del Comune di Lipari Claudio Beninati, dopo anni di ricorsi e contro ricorsi anche al Tar di Catania e al Cga di Palermo.

Nel mentre, le ordinanze di demolizione inviate dallo stesso ufficio, a isolani, villeggianti e turisti, riguardano quasi tutte le isole delle Eolie. Nelle ultime settimane ai legittimi proprietari ne sono state notificate una quindicina. A Stromboli per aver realizzato tre fabbricati; un vano e un bagno; sette tettoie, stradina con battuto di cemento; due muretti; una terrazza con pilastri; per un condizionatore.

E ancora ordinanze anche per la bonifica di un fabbricato con amianto e per vani. Abusivismo anche a Vulcano. L’ordinanza ha riguardato l’ampliamento di un fabbricato e un muro. Ora seguiranno anche ben 120 ordinanze per la bocciatura del condono edilizio, dopo la Soprintendenza (200 pratiche già rigettati), da parte del Comune di Lipari. Cinque rigetti ci sono stati anche a Malfa.

