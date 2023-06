Il porto di Alicudi attende il dragaggio dei fondali, operazioni di attracco difficili

Ad Alicudi arriva la bella stagione con i primi turisti ma i 100 isolani rischiano di non poter aver garantiti i collegamenti veloci con aliscafi a causa del porticciolo che la necessità di aver dragati i fondali.

L’allarme lo ha anche lanciato Aldo Di Nora, editore vicentino che ha deciso di trasferire la sua casa editrice ad Alicudi, dove ormai vive da anni: «Mare piatto ad Alicudi - dice -. Aliscafo delle 10 con riserva. Alle porte dell'estate non essendo stato dragato il molo dalle recenti mareggiate, l’aliscafo con grande responsabilità del comandante deve attraccare in posizioni non idonee con il rischio di fare danni al mezzo e alle persone. La piccola isola è per l'ennesima volta abbandonata a se stessa…». La giunta Gullo, dal canto suo, ha già programmato l’intervento di dragaggio dei fondali per permettere ai “veloci mezzi” di poter attraccare regolarmente.

