Messina, scontro frontale fra moto in viale Libertà: due feriti

Due motociclisti sono finiti al pronto soccorso del Policlinico di Messina in seguito ad un incidente avvenuto nella città dello stretto.

Intorno alle 14 di oggi, in viale della Libertà due moto si sono scontrate frontalmente. L'impatto è avvenuto in un tratto di strada in cui si interrompe il cordolo che separa le due carreggiate.

In viale Libertà, nei pressi dell'ex cittadella fieristica, sono arrivate due ambulanze che hanno trasportato in ospedale due persone. Entrambe erano nella stessa moto. Le condizioni dei giovani non destano preoccupazioni.

Ne ha risentito invece il traffico che è andato in tilt. A ristabilire la situazione è stata inviata una pattuglia della polizia municipale che dovrà anche stabilire la dinamica del sinistro.

