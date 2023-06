A Lipari paura al largo, scontro tra aliscafo e barca a vela che affonda: in salvo coppia con una bimba

Pomeriggio di paura per una coppia di turisti italiani che a bordo della barca a vela navigava al largo delle montagne bianche di pomice nella maggiore isola delle Eolie e improvvisamente si è scontrata con un aliscafo di linea della Liberty Lines che da Salina era diretto a Lipari.

L’impatto avvenuto in prossimità di Punta Castagna, abbastanza forte, in un attimo ha fatto affondare il natante letteralmente a pezzi.

Immediatamente l’equipaggio si è attivato e ha lanciato in mare i salvagenti in modo tale che i malcapitati velisti e la loro bambina si sono potuti «aggrappare» in sicurezza.

Inoltre con un atto eroico uno dei marittimi si è tempestivamente tuffato in mare e ha salvato la bambina di un anno e i genitori.

Issati a bordo del «Calipso», comandato da Rosario Giunta sono stati assistiti dall’equipaggio e si è anche prodigato un medico che era tra i passeggeri a bordo del veloce mezzo. A parte la paura e lo stato di choc le loro condizioni non destavano preoccupazioni.

Sull’incidente la guardia costiera intervenuta con i propri mezzi per garantire assistenza, ha avviato una indagine per accertare le cause del sinistro.

Al momento non c’è chiarezza, ma la dirigenza della compagnia di navigazione siciliana ci tiene a precisare che «non ci sono vittime, né feriti. La famiglia è stata, immediatamente, soccorsa da un aliscafo di Liberty Lines per trasportarla a Lipari. Resa disponibile da subito un'ambulanza pronta ad accompagnare la signora in ospedale. È stato già riunito il comitato di sicurezza per l'accertamento delle cause».

Il comandante dell’ufficio circondariale marittimo di Lipari Mario De Bellis appena sarà possibile interrogherà il comandante e alcuni componenti dell’equipaggio e anche i turisti.

L’obiettivo è di cercare di fare chiarezza su un incidente che poteva costare la vita a dei vacanzieri arrivati alle Eolie per godersi il sole, il mare, le bellezze naturali e invece di questa vacanza eoliana avranno questo brutto ricordo.

Foto da notiziarioeolie.it

© Riproduzione riservata