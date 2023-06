Sbanda con la moto in galleria a Rometta, carabiniere in pensione deceduto dopo 12 giorni

Enzo Rizzo, 60 anni carabiniere in pensione, di Gualtieri Sicaminò ma residente a Barcellona è morto ieri sera nel reparto di Rianimazione del Policlinico dov’era ricoverato dopo un incidente lo scorso 28 maggio sull’autostrada A20 Messina-Palermo all’altezza di Rometta.

Rizzo superato lo svincolo di Rometta nella galleria artificiale della zona ed ha perso improvvisamente il controllo della sua Harley Davidson che, dopo aver urtato un cartello stradale e la parete della galleria si è ribaltata.

Le indagini della polizia Stradale hanno fin qui stabilito che si è trattato di un incidente autonomo ma non è stato ancora possibile stabilire le cause. Un malore o un problema meccanico della moto ma non sono escluse anche altre cause.

