Filicudi, un'altra tartaruga salvata dal centro diretto dalla biologa marina Monica Blasi

Altra tartaruga caretta caretta salvata dal team della biologa romana Monica Blasi nel suo “mini ospedale” di Filicudi, nelle Eolie.

“Sonia” era stata soccorsa in mare al largo di Salina. Femmina di circa 35 anni, di 60 kg, era in stato di difficoltà e segnalata ai biologi e volontari della “Wildlife Conservation” e portata al Centro Recupero per essere osservata e curata.

E’ stata battezzata “Sonia” ed ha anche sbalordito i bimbi delle scuole eoliane che erano in visita a Filicudi che non avevano mai visto una tartaruga marina, e ovviamente sono stati resi felici e consapevoli delle meraviglie del mare.

E dopo essere stata curata per una occlusione intestinale è guarita e liberata, riottenendo la sua libertà di girare tranquillamente nel mare delle Eolie.

Foto video notiziarioeolie.it