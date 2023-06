Salina, la nave Vesta sbatte contro gli scogli: lievi danni ma disagi per la sospensione delle corse

Non c’è pace nei collegamenti marittimi da e per le Eolie. Prima il sequestro del traghetto “Bridge”, ex Ngi e ora Siremar ad opera della procura per le carenze delle barriere architettoniche e sostituita dalla nave “Vesta” che per problemi tecnici nel porto di Santa Marina Salina è finita contro uno scoglio situato nell’area portuale.

Probabilmente a causa del vento. Mentre stava uscendo dal porticciolo diretta a Lipari è stata sballottata finendo sugli scogli. Non ci sono state conseguenze per i passeggeri, mentre la nave ha subito solamente lievi danni.

Immediato l’intervento della guardia costiera che ha avviato le indagini del caso per le opportune verifiche. Ma adesso ci sono conseguenze per i collegamenti da e per le Eolie.

Le corse di linea sono state sospese e alcune sono di vitale importanza: la corsa delle 6,30 da Milazzo per le Eolie e quella della sera dalle 21 sempre da Milazzo per Vulcano, Lipari, Salina, Lipari, con rientro nella notte a Milazzo. I disagi maggiori si registrano nelle isole minori perché la nave è adibita anche al trasporto delle merci.

Foto notiziarioeolie.it