Idrocarburi nell'acqua a Messina, continuano i divieti: informativa in procura

È ancora allarme acqua inquinata in centro città a Messina e adesso arriva un’informativa in procura. Scattano così le indagini per una situazione che non è stata certo di facile risoluzione e ancora del tutto risolta non è, nonostante la condotta idrica sia stata ripulita.

La scorsa settimana, a monte di via Cadorna, è stata individuata l'area da dove sarebbe iniziata la contaminazione delle acque con il gasolio. Intanto procedono gli interventi per riportare la situazione alla normalità ma proseguono i divieti, stabiliti con un’ultima ordinanza del sindaco: l’aerea è divisa in zona rossa, dove è assolutamente vietato bere l’acqua o usarla per l’igiene personale, e zona gialla dove invece è vietato solo l’uso potabile.

Sino al ripristino della normalità, restano attivi i presidi di assistenza alla popolazione, per pianificare le operazioni di intervento e bonifica degli impianti: le autobotti di Amam si trovano in piazza Masuccio, viale Italia, piazza Lo Sardo.