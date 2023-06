Dopo un furto scappano in spiaggia e si spogliano per confondersi tra i bagnanti: acciuffati due ladri a Messina

Hanno cercato di confondersi tra i bagnanti per sfuggire alle forze dell’ordine. Così, due messinesi di 18 e 35 anni, dopo aver tentato di rubare un motorino, hanno provato a farla franca. Prima il furto, poi la fuga in sella a un altro scooter dopo avere abbandonato quello rubato, poi ancora la caduta in località Sant’Agata dopo una brusca frenata finendo su un’auto e infine l’ultimo tentativo per non essere presi, mettendosi nudi in spiaggia. Sembra la scena di un film, eppure è successo oggi a Messina dopo un furto a Torre Faro.

A dare l'allarme è stato un residente della zona. I due messinesi, hanno entrambi precedenti penali. In spiaggia, nonostante si siano spogliati, non sono mai stati persi di vista dal cittadino che ha chiamato le forze dell’ordine e che è rimasto in contatto con la sala operativa della questura. Sono stati così bloccati dai poliziotti.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, i due uomini sono finiti agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.