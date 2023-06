Così le navi per le Eolie: da Milazzo solo aliscafi per Panarea, Stromboli, Filicudi e Alicudi

Alle Eolie tutti mobilitati, dai sindaci alle associazioni, per richiedere la continuità territoriale anche con le navi dopo il sequestro di nove traghetti ad opera della guardia di finanza su input della procura di Messina, provvedimento che coinvolge anche le altre isole minori della Sicilia.

Nell'arcipelago in servizio vi sono solo due traghetti, Laurana, reduce dalla corsa per Napoli, che adesso rientra raggiungendo Stromboli, Panarea, Salina, Lipari e Milazzo, e Paolo Veronese.

La società Caronte&Tourist per oggi ha predisposto alcune corse. Quella delle 6.30 da Milazzo viene posticipata alle 7 per Vulcano, Lipari e Santa Marina Salina con la nave Paolo Veronese. La Laurana parte alle 13.30 da Milazzo per Vulcano, Lipari, Santa Marina Salina e rientro a Milazzo alle 20. Paolo Veronese riparte da Milazzo alle 21 per Vulcano, Lipari, Santa Marina Salina e viceversa.

Le isole di Panarea, Stromboli, con Ginostra, e Filicudi e Alicudi da Milazzo non saranno raggiunte da una nave e non mancano i disagi per isolani e vacanzieri.

Video Notiziarioeolie.it