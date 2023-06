Lipari, l'auto si ribalta e prende fuoco: salvo il conducente

Un'auto guidata da un residente in prossimità di Acquacalda in una curva si è ribaltata ed ha preso fuoco. Il conducente è riuscito in tempo utile ad allontanarsi.

Intervenuti i vigili del fuoco al comando di Andrea Sorrenti per la bonifica dell'area interessata dall'incendio.

Ricognizione anche dei carabinieri che hanno avviato le indagini per accertare le cause dell'incidente che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze per l'abitante di Acquacalda.

Foto notiziarioeolie.it