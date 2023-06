Lipari, nella spiaggia di Canneto arrivano i Flavofish: cattureranno la plastica 

A Lipari nella spiaggia di Canneto, località turistica numero uno dell’isola per il suo gran litorale, il Rotary Club, con il patrocinio del Comune di Lipari, ha installato 2 Flavofish – Pesce Mangia Plastica.

“Si tratta di strutture metalliche – spiega il presidente Biancheri - aventi forma di pesce che svolgono la funzione di contenitori della raccolta differenziata per la plastica. L’installazione si inserisce in un progetto di rilevanza internazionale denominato “End Plastic Soup”. Le strutture installate avranno duplice valenza: una prima funzionale, che mira a svolgere il ruolo di grande contenitore per la raccolta differenziata della plastica; ed una seconda educativa-associativa che, attraverso l’immagine del pesce pieno di plastica, dia spunti di riflessione sul tema dell’inquinamento dovuto ai materiali plastici e sul loro conseguente ingresso nella catena alimentare”.

Il Progetto che nasce dal Rotary Distretto 2110, con oltre 30 installazioni su tutte le coste siciliane più importanti e che è divenuto negli anni marchio registrato, si è espanso in molte zone turistiche d’Italia e sempre più velocemente prende piede a livello Internazionale. Le due strutture di Lipari, grandi 4 metri per 2 una e 3 metri per 1,5 l’altra, potranno contenere rispettivamente 4,5 e 2,5 metri cubi di plastica.

“Sono orgoglioso – aggiunge Biancheri - per aver guidato il Club nell’installazione di due opere così importanti, e vanno i più profondi ringraziamenti alle 2 persone che hanno reso possibile il materializzarsi di questo progetto, il Governatore del Distretto Rotary 2110, Orazio Agrò, ed il Sindaco Riccardo Gullo, per l’impegno nell’ espletamento delle complesse pratiche burocratiche necessarie alle installazioni, con il preziosissimo aiuto dell’assessore Lucy Iacono. Un prezioso grazie va anche agli amici Fabio Biviano e Giacomo Famularo “il Mago”, che con il loro contributo hanno gestito l’installazione ed il trasporto di due strutture che sono imponenti, pesanti e logisticamente complesse da gestire. Con questo ulteriore e prestigioso progetto di Service portato a compimento il Rotary Club vuole sempre più essere presente sul territorio al fianco della popolazione in svariati ambiti di intervento, aiutando giorno dopo giorno, con il lavoro incessante di tutti i soci del club, a migliorare la qualità della vita delle persone”.

Foto notiziarioeolie.it