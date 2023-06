"No alla mala movida", corteo di protesta di villeggianti e residenti a Stromboli

La nuova ordinanza del sindaco Riccardo Gullo per la regolamentazione degli orari pubblici degli esercizi e per i trattenimenti musicali e danzanti è contestata in quasi tutte le isole delle Eolie e la protesta parte da Stromboli dove isolani e vacanzieri hanno anche inscenato un corteo con cartelli per manifestare il loro dissenso sui nuovi orari non condivisi, considerato che nelle isole c'è anche una "vita notturna".

Cosa prevede l'ordinanza. Dal 1 al 31 Agosto 2023 la chiusura entro le ore 02:00 del giorno seguente e l’apertura non prima delle ore 06:00 degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche congiuntamente ad ulteriori attività commerciali e servizi autorizzati, con esclusione delle discoteche, sale da ballo ed attività similari, operanti sul territorio comunale;

Nel periodo compreso tra il 01 e il 30 luglio 2023 (salvo eventuali provvedimenti emergenziali adottati da Autorità Statale e Regionali in materia di Covid):

Nei giorni di venerdì, sabato, domenica e prefestivi dalle ore 20:00 alle ore 01:00 del giorno successivo;

Nel periodo compreso tra il 31 luglio ed il 03 settembre 2023(salvo eventuali provvedimenti emergenziali adottati da Autorità Statale e Regionali in materia di Covid):

Tutti i giorni, con esclusione dei giorni di lunedì e martedì, dalle ore 20:00 alle ore 01:00 del giorno successivo, E’ consentita l’attività di intrattenimenti musicali (musica di ascolto) non rientranti nella casistica del pubblico spettacolo senza l’ausilio di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione alle sorgenti sonore.

E’ consentita la diffusione musicale soltanto all’interno dei locali con l’ausilio di strumenti elettrici/elettronici ed amplificatori, senza dare luogo ad emissioni sonore avvertibili dall’esterno, mediante l’installazione sugli apparecchi di diffusione sonora di limitatori acustici non manomissibili, atti ad impedire il superamento dei limiti di rumorosità stabiliti dalle norme vigenti.

