A Messina, in via Fata Morgana, un principio d'incendio in un' abitazione del 3° piano si è sviluppato nel primo pomeriggio. Lievemente intossicata un donna anziana. Sul posto i vigili del fuoco con supporto di autoscala e autobotte, personale del 118 e la polizia di stato. Decisivo l'intervento dei pompieri che hanno limitato i danni e tratto in salvo la donna che si trovava all'interno del suo appartamento. Indagini in corso.