Messina, cavallo imbizzarito si sgancia dal calesse e si schianta contro un muro

Un cavallo è morto per strada questa mattina a Messina. Secondo una prima ricostruzione, l'animale sarebbe stato legato ad un calesse e intorno alle 5,30 si trovava in via Catania, all'altezza dell'incrocio con la via Salandra vicino al complesso sportivo Ex Gil.

Il cavallo si sarebbe imbizzarrito e con la forza si sarebbe sganciato dal calesse iniziando a correre e finendo contro un muro. L'impatto sarebbe stato talmente violento che l'animale sarebbe morto immediatamente.

Sul luogo dell'incidente è arrivata la polizia che ha transennato la zona, effettuato i rilievi del caso per stabilire l'esatta dinamica e ascoltato i testimoni. Nessuna conseguenza per la persona che si trovava sul calesse.