Messina piange fra Felice Cangelosi, guardiano della fraternità dei Cappuccini

È morto questa mattina, fra Felice Cangelosi, guardiano della fraternità dei Cappuccini di Santa Maria di Pompei a Messina. Cangelosi, natio di Castelbuono e messinese di adozione, si è spento dopo una lunga malattia all’ospedale San Vincenzo di Taormina.

Classe 1946, originario di Castelbuono, in provincia di Palermo, era particolarmente stimato a Messina per lo spessore culturale, l’umiltà e la solarità tipica dei francescani. È stato ordinato sacerdote il 4 aprile 1970, nel santuario di Gibilmanna. Ha ricoperto più volte i ruoli di ministro della provincia cappuccina di Messina, segretario generale e per sei anni vicario generale dell’ordine francescano cappuccino. Ha insegnato Liturgia all’istituto teologico San Tommaso D’Aquino.

Le esequie si svolgeranno venerdì 7 luglio alle 10,30 nel santuario parrocchia di Pompei, a Messina, e la salma sarà poi trasferita a Castelbuono dove alle 16, nella chiesa di Sant’Antonio martire, saranno celebrati i funerali e poi sarà tumulata nella cappella cimiteriale dei frati cappuccini del luogo.