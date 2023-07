Scontro frontale sulla Statale 114 a Giampilieri: morto motociclista catanese

Giovedì di luglio tragico per la Sicilia per quanto riguarda gli incidenti stradali. Un altro giovane è morto in serata dopo che la sua moto, una Ducati, si è scontrata frontalmente nel pomeriggio contro una Fiat Panda. Un impatto violento avvenuto a Messina sulla Statale 114, nei pressi di Giampilieri marina. Ai primi soccorritori che si sono fermati la situazione è apparsa subito grave. La moto è andata completamente distrutta ed è finita a bordo carreggiata.

Il 26enne, residente a Catania, è stato portato d'urgenza, in codice rosso, al Policlinico di Messina dove in serata è deceduto. Ferito anche il conducente della Fiat Panda ma a quanto sembra non è in pericolo di vita. Sul posto la sezione infortunistica della Polizia municipale che ha effettuato i rilievi.