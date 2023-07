Patti, incidente sulla Statale 113: morto un motociclista 67enne

Giornata di sangue sulle strade siciliane in cui si registra l'ennesimo incidente mortale: non ce l'ha fatta un motociclista di 67 anni di Patti che stamattina si era scontrato con la sua moto con un'auto sulla Statale 113. Lo scontro è avvenuto dopo l’uscita di Patti in direzione Messina. A perdere la vita è un architetto della cittadina messinese che è morto qualche ora dopo l'incidente a causa di profondi traumi e ferite riportati ad un arto inferiore. Il cuore di Giovanni Cipriano, questo il nome della vittima, ha smesso di battere all'ospedale Barone Romeo dopo vani tentativi dei medici di tenerlo in vita.

Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento. La procura ha aperto un'indagine e ha provveduto a far sequestrare i due mezzi coinvolti nel sinistro. Sul posto stamattina sono intervenuti oltre al 118 i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Patti e la polizia locale. (Foto AMnotizie.it)