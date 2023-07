Incidente sulla A20: scontro tra due vetture, un ferito trasportato al Policlinico di Messina

Incidente questa mattina, intorno alle 7, sulla Messina-Palermo. Secondo una prima ricostruzione, due vetture, per cause ancora da accertare, si sono scontrate in autostrada all'altezza di Torregrotta.

Il conducente di uno dei due mezzi è rimasto ferito e sono stati allertati immediatamente i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, due pattuglie della polizia stradale e personale del Cas. Al ferito sono state prestate le prime cure del caso e poi è stato trasferito con l'ambulanza al Policlinico di Messina.

Gli agenti della polizia stradale hanno compiuto tutti i rilievi del caso e il personale del Cas ha provveduto a dirigere il traffico, delimitando la zona dove erano presenti le auto incidentate. A causa dei numerosi detriti presenti sull'asfalto, l'autostrada, in quel tratto, è stata ridotta ad una sola corsia. Inevitabilmente si sono formate lunghe file e il traffico è andato in tilt.

Poche ore prima, nel Messinese, precisamente a Patti un 40enne, Michele Arduca, residente a Reggio Calabria ma originario di Marsala è morto in un incidente. L'uomo, a bordo di una moto, ieri mattina, stava viaggiando lungo l'asse viario che collega l'autostrada alla frazione marina di Patti quando ha perso il controllo del mezzo in curva volando oltre le barriere di protezione. Arduca è stato trasportato all'ospedale di Patti, ma per lui non c'è stato nulla da fare.