Camion si ribalta in autostrada a Rometta e perde il carico: traffico paralizzato

Incidente in autostrada sull’A20, a Rometta, nel Messinese. Poco dopo le 16 di oggi pomeriggio, nel tratto che da Rometta porta a Milazzo, un camion si è ribaltato perdendo tutto il carico che stava trasportando. La merce ha invaso la carreggiata. L’autista ha subito lievi traumi ed è stato soccorso dall’ambulanza del 118.

Il conducente non ha riportato ferite gravi ed è arrivato in ospedale Fogliani di Milazzo in codice giallo ma l’incidente ha provocato problemi non indifferenti alla viabilità. È stato necessario, infatti, interrompere il traffico nel tratto autostradale per consentire l’intervento di soccorso e rimuovere il mezzo e il carico che trasportava. Bloccata nella fila chilometrica di auto anche un’ambulanza di ritorno dal Policlinico di Messina dove aveva trasportato un paziente in urgenza.