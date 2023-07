Matrimonio da favola a Filicudi: la sposa australiana a dorso di mulo

Filicudi in festa per il matrimonio di una giovane coppia di australiani che pur non avendo antenati eoliani ha scelto questo scoglio che galleggia nel Mar Tirreno per coronare il loro sogno d’amore. Loro sono Isabelle Velzen Marshall e William Marshall che per il «fatidico sì» sono volati da Sydney. Il matrimonio è stato celebrato a casa di Peter e Louise, i genitori di William che si sono innamorati di Filicudi e sette anni fa hanno comprato una casa bellissima. Dopo la cerimonia sono scesi a Pecorini, borgo marinaro della ancora incontaminata isola delle Eolie e la sposa è arrivata sull'asino come una volta. Al seguito l'orchestrina e un folto gruppo di parenti e amici giunti anche dall'Australia.

Intanto a Filicudi la comunità degli isolani d'Australia ha donato un defibrillatore per l’isola. L'iniziativa è stata voluta principalmente dalle famiglie Pinzone e La Cava che vivono a Melbourne. Parole di ringraziamento sono state espresse dal delegato municipale Stefano Rando e in collegamento anche dal sindaco Riccardo Gullo per questo apparecchio di vitale importanza perchè salva vite umane. L'Australia - per la cronaca - è considerata l'ottava isola delle Eolie perchè vi vivono ben 40 mila eoliani. Oggi addirittura si è alla quarta generazione. Ogni anno sia a Melbourne che a Sydney si festeggia il patrono San Bartolomeo. Molti di questi eoliani che hanno fatto anche fortuna nel grande continente ogni anno d'estate tornano nella terra natia anche se continuano a lamentare che all'agenzia degli aliscafi sono costretti a pagare come turisti e commentano: «È come essere dimenticati dalla propria terra...».

Foto notiziarioeolie.it