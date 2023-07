Eolie in crisi, il traghetto per le merci non è ancora entrato in funzione

Dal primo luglio doveva entrare in servizio il secondo traghetto per il trasporto delle merci e del carburante. Doveva garantire la regolarità dei servizi nelle Eolie dopo il sequestro delle navi alla società Caronte&Tourist. E invece si aspetta ancora, con la conseguenza che cominciano a scarseggiare sia i generi di prima necessità che il carburante. L’allarme lo hanno lanciato nelle isole minori ma per il carburante disagi - visto che la stagione turistica è entrata nel vivo - potrebbero esserci anche a Lipari. A Ginostra commenta la signora Maria Linda Merlino titolare di un negozio di frutta e verdura «da quattro giorni siamo senza rifornimenti di frutta e verdura. Nel silenzio di tutti».

A Lipari la preoccupazione la manifesta l’imprenditore Emanuele Merenda dell’«Eolian Bunker», l’unico distributore che garantisce benzina e gasolio ai tanti diportisti che affollano l’isola «se non si corre ai ripari con la seconda nave rischiamo la penuria di carburante».

Sulla questione i consiglieri comunali di minoranza Giorgia Santamaria, Cristina Dante, Gaetano Orto, Adolfo Sabatini e Raffaele Rifici hanno richiesto un consiglio comunale straordinario al presidente Nuccio Russo “la situazione di precarietà – sostengono - e il venir meno ancora di alcuni vettori navali, tutt’oggi sequestrati, hanno causato nell’ultimo periodo la sospensione di diverse corse a causa dell’impossibilità di sostituzione dei mezzi in caso di guasti tecnici, con inevitabili disagi per i turisti e per la popolazione locale e in particolar modo per gli abitanti delle isole minori e frazioni più lontane, quali Ginostra ed Alicudi. Riteniamo fondamentale che l’amministrazione comunale relazioni all’intero consiglio sullo stato dei fatti e sulle azioni intraprese per le problematiche evidenziate e richiediamo la convocazione al fine di trattare trasporti marittimi: disagi e situazione di estrema precarietà”. Il vice sindaco e assessore ai trasporti Saverio Merlino commenta “c’è da sperare che al più presto possa essere dissequestrato qualche altra nave".

