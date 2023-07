Lipari, cade con lo scooter per una buca in strada: ricoverato a Messina

Un giovane di Lipari ha rischiato la vita nella provinciale di Quattropani. Con lo scooter è finito dentro una buca. Dopo essere stato soccorso e trasferito al pronto soccorso il giovane è stato trasferito con l’elisoccorso a Messina e ricoverato nel reparto di chirurgia maxillo facciale. Sulle cause dell'incidente sono in corso le indagini degli inquirenti ma sui social sono esplose le polemiche. L’assessore del Comune di Lipari Lucy Iacono precisa: «Stiamo attendendo che arrivi la ditta per la bitumazione, è sollecitata da mesi». Nello stesso giorno altro incidente all’interno della galleria: un ciclista è stato investito da un'aut. Il giovane soccorso è stato trasferito al pronto soccorso ove sono state medicate le ferite, mentre al volto anche punti di sutura. Subito dopo è rimasto in osservazione. Sulla dinamica avviata indagine.

Ma sulle strade provinciali piene di buche la protesta oltre che a Lipari si è estesa anche a Vulcano. L’isolana Rosalba Basile del borgo marinaro di Gelso, a nome degli abitanti, turisti e attività commerciali ha scritto anche al presidente della Regione Renato Schifani, alla Protezione civile, alla Città Metropolitana di Messina e al sindaco di Lipari. «Siamo sempre più abbandonati dalle istituzioni, nonostante l'emergenza vulcanica che stiamo vivendo. La strada provinciale unica che collega le tre frazioni dell'isola è stata abbandonata. Da diverso tempo non viene fatta manutenzione nella rotabile Piano Gelso, diserbamento e manutenzione manto stradale mentre sul tratto Vulcano-Porto-Vulcano-Piano sono stati eseguiti, solo in parte, dei lavori di manutenzione, ad oggi ancora incompleti e col cantiere ancora aperto e segnaletica sparsa lungo il percorso. Ogni volta che la percorriamo "rischiamo la vita" in quanto, si tende a viaggiare a centro strada mettendo in serio pericolo l'incolumità delle persone; per non parlare poi delle innumerevoli buche deterioramento del manto stradale e dossi dovuti alle radici degli alberi presenti lungo il ciglio stradale, nonché avvallamenti del manto stradale non monitorati». Dalla Città Metropolitana di Messina la dirigente alla viabilità Anna Chiofalo replica che «sulle attività di manutenzione sono incluse tutte le strade provinciali, isole comprese, ma non è detto che riusciremo a risolvere tutti i problemi. La questione è legata alla quantità di fondi a disposizione in bilancio. I Comuni che segnaleranno gravi urgenze, dopo verifiche tecniche avranno la priorità...».

Undici deputati regionali (prima firmataria Roberta Schillaci (M5S) hanno invece scritto al presidente Schifani per chiedere «quali misure intendano adottare al fine di garantire la messa in sicurezza e soprattutto la costante manutenzione della strada provinciale 179, in particolare del tratto tra la zona Porto e la Contrada Gelso».

Foto notiziarioeolie.it