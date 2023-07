Schianto sull'A-20 a Messina, auto cappotta e viene centrata da altre due: 2 morti e 4 feriti. Le vittime senza patente

Ancora sangue sulle strade siciliane: due morti e quattro feriti in un incidente che si è verificato all'1,30 di notte sull'A20, all'uscita della galleria Telegrafo, tra Messina e Villafranca Tirrena, in direzione Palermo. Le vittime sono Maurizio Costanzo 30 anni di Messina e Fabio Matera 46 anni di Barcellona Pozzo di Gotto. Una delle vittime aveva la patente sospesa e l’altro revocata. Secondo una prima ricostruzione un'auto, un'Audi, alla cui guida c'era Costanzo, è finita contro il guardrail, si è cappottata ed è stata colpita in pieno da altre due vetture che sopraggiungevano, una Bmw e un'altra Audi (sulla quale viaggiava Matera). Questi ultimi due mezzi si sarebbero ritrovati l'auto davanti e non sarebbero riuscite a scansarla.

Sul posto sono giunte immediatamente alcune ambulanze, i vigili del fuoco e la Polstrada. All'arrivo dei sanitari, però, per i conducenti del primo e terzo veicolo non c'è stato nulla da fare: sarebbero morti sul colpo. Ferite invece altre 4 persone che sono state assistite dai medici giunti sul posto e trasferiti in ambulanza presso l'ospedale. Due di queste sono in gravi condizioni.

C'è stato bisogno anche dell'intervento dei vigili del fuoco per estrarre i feriti dagli abitacoli accartocciati. La strada è stata chiusa fino a questa mattina e del traffico, così come dei rilievi, si sono occupati gli agenti della Polstrada.