Lipari, nuovo incidente a Quattropani: giovane ferita trasferita in elisoccorso

A Lipari ancora un incidente nella provinciale di Quattropani. Ma stavolta non a causa di una buca. Si sono scontrati due ciclomotori in curva. Ad avere la peggio è stata una giovane che stava salendo a Quattropani. Soccorsa e trasferita in ospedale dopo i controlli è stata accertata la frattura ad un braccio. In serata con l'elisoccorso è stata trasferita a Messina e ricoverata al Papardo.

Nello stesso incidente è rimasto contuso un giovane che procedeva in direzione di Lipari. Dopo essere stato medicato è stato dimesso ed è in attesa di una visita con l'ortopedico che non è sempre presente in sede. Sulle cause del nuovo incidente indagini degli inquirenti.

E mentre si susseguono gli incidenti ce n’è stato un altro a Capistello un ragazzo con il suo scooter è finito dentro una grossa buca riportando una ferita alla gamba ed è stato necessario il trasferimento al pronto soccorso per essere medicato. Questi sinistri seguono di qualche giorno lo scontro nel tunnel che conduce a Canneto tra un’auto e una bici con ciclista finito in ospedale, mentre ben più grave è stato quello di Quattropani dove uno scooterista per evitare una buca profonda ha sbandato e per le terapie soprattutto nel viso si è reso necessario il ricovero al Papardo di Messina.

Le segnalazioni degli isolani per le strade tipo “formaggio svizzero” (anche le comunali vedi Area Morta) si susseguono tra Lipari e Vulcano e ora si attendono gli interventi della Città Metropolitana di Messina, tenuto conto che in prevalenza si tratta di rotabili provinciali.

Foto notiziarioeolie.it