L'incidente a Santa Teresa Riva, gravissima la 18enne che ha abortito: appello per donare il sangue

Sono peggiorate le condizioni della 18enne rimasta ferita nell'incidente di lunedì notte a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina. La giovane, che era incinta di sette mesi e in seguito all'impatto ha perso il bambino, è ricoverata in Rianimazione all'ospedale Rodolico-San Marco di Catania: la prognosi è riservata. I genitori hanno lanciato un appello per raccogliere sangue del gruppo 0 Rh negativo, necessario per effettuare le trasfusioni alla ragazza. Il messaggio è stato diffuso anche tramite i social: "Appello urgente, massima diffusione per raccogliere sangue del gruppo 0 Rh negativo, con l’invito a chiunque volesse donare il sangue a contattare il numero telefonico 392-7445660 o recarsi da oggi all’Edificio 7 del Policlinico etneo, dalle 8 alle 12, per il prelievo", si legge. A chi è già donatore di sangue, l'ospedale precisa che dovrà presentarsi con un referto precedente, in caso contrario è necessario esibire le analisi che escludono patologie non compatibili con la donazione. Nell'incidente avvenuto sul lungomare sono rimasti feriti altri tre giovani che hanno riportato ferite meno gravi. Tra questi il fidanzato della ragazza ricoverata.