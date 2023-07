Capo d'Orlando, è morto l'anziano travolto da un'auto mentre era in bici

Non ce l’ha fatta Giuseppe Bruno l’appuntato dei carabinieri in quiescenza di 81 anni di Capo d’Orlando che era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto la settimana scorsa sulla via Cordovena di Capo d’Orlando. E’ deceduto per le gravi ferite riportate all’ospedale Papardo di Messina dove era stato trasferito con l’elisoccorso dal nosocomio di Sant’Agata di Militello dove un’autoambulanza lo aveva trasportato da Capo d’Orlando.

Stava percorrendo la via Cordovena con la sua bici assistita quando per motivi in corso di accertamento da parte del Comando dei Vigili Urbani della città paladina è stato urtato da una utilitaria che stava parcheggiando ed alla cui guida c’era una donna di Capo d’Orlando. Per chiarire la dinamica dell’urto i vigili urbani hanno acquisito anche i video delle telecamere di alcuni locali ubicati nelle vicinanze.