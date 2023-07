Capo d'Orlando, anziano in bici travolto da un'auto: è in gravi condizioni

Un uomo di 81 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papardo di Messina dove è giunto in elisoccorso dopo essere stato travolto con la sua bici a Capo D’Orlando. L’anziano, questa mattina, stava passeggiando in sella alla sua bicicletta per le vie del centro storico quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato violentemente con un’auto. Immediati i soccorsi e l’arrivo in ambulanza all’ospedale di Sant’Agata di Militello.

Viste le gravi condizioni dell’uomo, che ha riportato una vasta emorragia cerebrale e traumi diffusi, si è reso necessario il trasferimento in elisoccorso al Papardo di Messina. Da accertare la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Indagini sono in corso.