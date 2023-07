Aggressione al pronto soccorso del Policlinico di Messina, pugno in faccia a un infermiere

Aggressione al Policlinico di Messina. Un uomo avrebbe dato un pugno in pieno viso a un infermiere per riuscire ad accedere al triage dove all’interno si trovava il figlio. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio. Da una prima ricostruzione pare che l’infermiere stesse invitando l’uomo a mantenere la calma e a rispettare le regole del pronto soccorso ma la discussione sarebbe poi degenerata nella violenza.

L’ultimo episodio violento al Policlinico di Messina risale al 16 marzo scorso, quando era stato necessario l’intervento della polizia per bloccare un uomo andato in escandescenza, dopo essersi risvegliato da uno stato di incoscienza. In quel caso era stata distrutta la sala dei codici rossi e danneggiate anche apparecchiature mediche e informatiche, armadietti contenenti medicinali e altri presidi medici.

Il fenomeno delle aggressioni ai pronto soccorso degli ospedali è una emergenza in tutta Italia e nei mesi scorsi in diversi ospedali siciliani sono stati attivati i punti di polizia.