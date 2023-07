Messina, uomo di 36 anni colpito da un proiettile a una gamba

Serata violenta ieri a Messina. Intorno alle 23 un uomo di 36 anni (M.N.) è stato ferito da un colpo di pistola a una gamba. L’episodio è avvenuto in viale Europa, nei pressi del mercato Zaera.

Non si conoscono al momento altri dettagli sulla sparatoria. Sul posto sono giunte polizia e ambulanza. L’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale Piemonte. Le sue condizioni non sono gravi. Sono in corso le indagini per capire se il colpo di pistola è stato esploso al termine di una lite o se si è trattato di un agguato.