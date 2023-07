Brucia il Messinese, a Oliveri cittadini invitati a radunarsi nel campo sportivo

Continuano gli incendi a Messina e in provincia. L’autostrada A20 Messina-Palermo è chiusa nel tratto tra Patti e Falcone, con uscita obbligatoria a Patti per chi proviene da Palermo e a Falcone per chi arriva da Messina. Situazione critica a Santo Stefano di Camastra dove alcune abitazioni sono state lambite da un grosso fronte di fiamme in contrada Torrazza, nei pressi della caserma dei carabinieri. Danneggiato il depuratore e la statale 113 dal km 148 al km 152 è ancora bloccata.

Situazione critica a Oliveri, dove il sindaco dai canali social invita la popolazione a lasciare le abitazioni e concentrarsi nella piazzola del campo sportivo. Le fiamme che stanno divorando la collina che sovrasta il paese, sotto Tindari, e lambito l’abitato.

Sono impegnate sul campo 15 squadre di soccorso con 94 uomini e 40 mezzi dei vigili del fuoco, compreso il personale e i mezzi dei vigili del fuoco provenienti dalla Campania e una squadra da Catania. In particolare, i pompieri sono impegnati tra Annunziata, Curcuraci, Faro Superiore, Tono, Castanea, Massa San Giovanni San Nicola e San Giorgio. Canadair ed elicotteri stanno partecipando all’opera di spegnimento delle fiamme in vari siti.

Ville assediate dalle fiamme a Taormina

Situazione di emergenza nella contrada Feo Coniglio, ubicata a ridosso della frazione di Trappitello, a Taormina, dove si trovano ville di pregio minacciate da un vasto rogo. Sul posto il sindaco, Cateno De Luca, che ha fatto evacuare numerose abitazioni. Un momento molto complicato anche per la mancanza dei Canadair impegnati in altre situazioni di emergenza.

Nella foto il rogo a Tindari