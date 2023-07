Stromboli e Panarea: stop allo sbarco selvaggio di turisti pendolari

A Stromboli e Panarea per il periodo clou della stagione estiva sarà regolamentato lo sbarco dei turisti mordi e fuggi con i vaporetti che arrivano dalla Calabria e dalla Sicilia che ad agosto superano anche le 5 mila presenze mettendo a rischio l’incolumità pubblica.

L’ordinanza è stata emessa dal sindaco Riccardo Gullo ed entrerà in vigore giovedì 27 luglio e avrà valore fino al 30 settembre. Le unità provenienti dai porti della Regione Calabria eserciteranno azioni di sbarco ed imbarco dei propri passeggeri a Panarea e Stromboli, nelle sole giornate di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato, nella fascia oraria che va dalle ore 12:30 alle ore 19,00; le unità provenienti dai porti della Regione Sicilia eserciteranno azioni di sbarco ed imbarco dei propri passeggeri a Panarea e Stromboli, nelle sole giornate di martedì, venerdì e domenica di ogni settimana, nella fascia oraria che va dalle 13,30 alle 19,30, mentre nelle sole giornate di mercoledì e sabato, nella fascia oraria che va dalle 15:30 alle 20:30.

Nei giorni di mercoledì e sabato le unità navali provenienti dalla Calabria dovranno, al fine di non creare sovraffollamento e sovrapposizioni con le unità navali provenienti dalla Sicilia, partire da Panarea entro le ore 15,30, mentre la unità navali provenienti dalla Sicilia non potranno esercitare azioni di sbarco nell’isola di Stromboli prima delle 19.

Ciascuna delle unità per ogni singola giornata, potrà dar luogo alle operazioni di sbarco dei passeggeri per una sola volta su ciascuna delle due isole. Quelle che sbarcheranno passeggeri in un numero superiore a 40 unità dovranno disporre di personale idoneo e sufficiente ad accompagnare i passeggeri trasportati, sia in fase di sbarco che di reimbarco, assicurandosi che gli stessi non stazionino sulla banchina/molo d’approdo oltre il tempo necessario alle suddette operazioni.

Per le modalità di accosto e di gestione delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri bisogna attenersi all’ordinanza dell’autorità marittima con particolare riferimento alla parte che disciplina la concomitanza di accosti e sbarchi/imbarchi e dall’obbligo che il personale abbia cura di fare avvicinare al punto di imbarco esclusivamente i propri passeggeri in modo ordinato, non prima che la propria unità navale abbia completato le operazioni di ormeggio e che si assicuri che i propri passeggeri, in attesa di imbarco, dovranno sostare al di fuori della banchina /molo.

Nei giorni scorsi proprio a Stromboli vi erano state vibrate proteste da parte dell’isolana Rosaria Cincotta che si era ritrovata con il suo motorino in mezzo alla folla di escursionisti nell’area portuale ed era stata anche minacciata di botte.

Con l’ordinanza il sindaco Gullo punta a rendere piu’ tranquille le due isole e possibilmente evitare eventuali problemi nelle piccole viuzze per il rischio vulcanico a Stromboli che non sono adeguate ad ospitare una simile invasione di pendolari e anche per le condizioni igienico sanitarie dell’isola.

