Ancora fiamme a Vulcano, dopo il Piano brucia anche Gelso

Secondo incendio in pochi giorni nell'isola delle Eolie. Dopo il Piano, adesso è toccato a Gelso. Le fiamme si sono sviluppate nella parte alta del borgo marinaro di Vulcano, esattamente a Portella ed il fuoco si e esteso verso il Piano, località già fortemente danneggiata dal precedente incendio dei giorni scorsi. A rischio vi possono essere anche la Chiesa, alcune villette e locali. E’ trapelato che le fiamme si sono propagate a seguito di un motorino con due turisti che mentre attraversava la provinciale che da Gelso porta al Piano improvvisamente ha preso fuoco e trascinato dalle folate di vento si è propagato lungo le sterpaglie che vi erano in zona. La strada al momento è bloccata. Al lavoro vi è anche un elicottero che sta bombardando i villaggi con gettiti di acqua di mare. Fatto sta che la provinciale non si può attraversare da una parte e dall'altra delle due località. Impegnati vi sono la Forestale, volontari e anche l'autobotte. Nelle località c'è grandissima preoccupazione per le villette e le attività turistiche che vi sono anche perchè soffia vento in tutte le direzioni. I vigili del fuoco di Lipari hanno raggiunto l’isola con tre mezzi al seguito con un traghetto di linea della Siremar, ed altri pompieri invece con la motovedetta della Cp per dare manforte al porto di Gelso ad eventuali isolani e turisti che avrebbero necessità. I carabinieri hanno avviato le indagini.

Foto e video notiziarioeolie.it