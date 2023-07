Un pony morto e quasi decapitato è stato lasciato lungo il ciglio della strada in contrada San Giuseppe a Curcuraci. Lo ha ritrovato la polizia municipale avvolto in buste di plastica e senza una parte della testa, tagliata dai responsabili per rimuovere il chip ed evitare che il piccolo puledro fosse tracciato.

Un gesto orribile, stigmatizzato dalla polizia municipale che ha avviato le indagini per risalire al responsabile della devastazione.