Traffico in tilt sulla tangenziale di Messina in direzione Palermo. Lunghe code di auto sotto il sole a causa di un veicolo che è andato in fiamme tra Boccetta e Giostra. Sul posto la polizia stradale, il Cas e i vigili del fuoco.

Il traffico al momento è paralizzato e si registrano disagi anche in prossimità dello svincolo e in contrada Scoppo.