Incidente a Patti, muore un motociclista di 40 anni originario di Marsala

Tragico incidente stradale a Patti, in provincia di Messina, per cause ancora da accertare un 40enne ha perso il controllo della sua moto ed è morto dopo aver riportato ferite gravissime. E' successo sullo scorrimento veloce che collega i caselli autostradali al centro abitato. Il motociclista, Michele Arduca, originario di Marsala, ma residente a Reggio Calabria, stava percorrendo la strada in direzione di Patti Marina.

L'incidente è avvenuto all'altezza del curvone, quando il 40enne è finito contro il guardarail. L'impatto si è rivelato violentissimo: nonostante l'intervento dei sanitari del 118 e il trasporto in ospedale, Arduca è giunto già morto al pronto soccorso. La polizia stradale ha effettuato i rilievi sul posto per ricostruire la dinamica.