Eolie messe in crisi dal forte vento di ponente, a Rinella barca finisce sugli scogli

Le Eolie messe in crisi dal forte vento di ponente che è arrivato anche a venti nodi. A Rinella, borgo marinaro di Salina, un motoscafo è finito sugli scogli a causa della mareggiata che ha investito la rada.

Era nel campo boe ha rotto le cime e i marosi l’hanno trascinata sugli scogli. Per le impetuose raffiche di vento a Stromboli ci sono stati attimi di paura nell’abitazione della scrittrice Lidia Ravera.

«La burrasca – ha riferito – ha spalancato la finestra ho dovuto costruire uno sbarramento con i libri. Mi sono anche ritrovata dentro con l’acqua proveniente dalla pioggia…».

In compenso pur con le difficoltà per le carenze portuali hanno garantito i collegamenti con le isole aliscafi e navi della Liberty Lines e della Siremar. Saltate le corse solo da e per Palermo. Fermi i vaporetti con i turisti per le isole minori.

E hanno fatto affari a Lipari bar, ristoranti e boutique super affollati. Anche i pontili galleggianti hanno fatto registrare quasi il primo pienone con i natanti impossibilitati a girare le isole. A Canneto vicino il lungomare si è «rifugiato» il mega yacht «Lady S». Un bestione di 80 metri.

Foto e video da notiziario eolie.it