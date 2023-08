Vulcano, un altro motoscafo rompe le cime per la furia del vento e finisce tra i bagnanti in spiaggia

Il dio dei venti Eolo continua ad essere scatenato da alcuni giorni e le sette isole accusano il colpo.

Dopo Salina un motoscafo di turisti a Vulcano per il mare ingrossato ha rotto le cime ed è finito nella spiaggia delle sabbie nere affollate di turisti e anche di bambini.

Per fortuna nessun problema per tutti e anche per il natante. Con la sabbia soffice soffice non ci sono stati danni neppure all’imbarcazione. Che in tempo utile è stata riportata al largo e messa in sicurezza.

Alle Eolie anche oggi soffia vento forte da nord-ovest a venti chilometri orari.

Collegamenti marittimi regolari, ma con difficoltà sia per gli aliscafi che navi per le carenze portuali in tutte le isole.

L’Arcipelago continua ad essere meta di mega yacht (dall’inizio dell’estate sono stati almeno un centinaio) e si sono messi in rada nelle varie isole dove il mare è più calmo.

Nonostante il mare agitato è giunta a Lipari la nave da crociera «SeaDream II» che si è ancorata davanti al Comune.

È arrivata da Trapani e ripartirà alle 22 per Capri. Bandiera Bahamas ha una stazza lorda di 4 mila 333 tonnellate e trasporta 100 turisti. Molti vacanzieri per le avverse condizioni meteo marine hanno rinunciato alle classiche gite con i vaporetti perdendo anche lo spettacolo notturno dello Stromboli in eruzione.

Foto e video notiziarioeolie.it