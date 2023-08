Estate sicura alle Eolie: 16 segnalati per droghe, 6 per abusivismo e i Nas sequestrano prodotti ittici

Alle isole Eolie lavoro straordinario per i carabinieri per garantire una «estate sicura». I rinforzi sono giunti anche dalla compagnia di Milazzo. Il bilancio: 17 denunciati, 16 segnalati per droghe, 6 per abusivismo e i Nas sequestrano anche prodotti ittici.

Con il supporto anche dei militari della squadra di intervento operativo del 12° reggimento Sicilia, sono stati potenziati i servizi con pattugliamenti e posti di controllo, attuati anche nelle ore notturne, volti alla prevenzione e contrasto dei reati, con riferimento ai delitti predatori, all’uso e allo spaccio di stupefacenti, alle violazioni al codice della strada e alle condotte illecite che possono pregiudicare la sicurezza dei cittadini.

I militari dell’Arma hanno controllato più di 380 persone e oltre 190 veicoli con la contestuale contestazione di numerose violazioni tra cui inosservanza dei segnali dell’obbligo, mancato uso del casco e delle cinture, mancata copertura assicurativa e altro ancora, con l’erogazione di contravvenzioni per l’ammontare di oltre 39.000 euro con la decurtazione di 160 punti dalle patenti.

Deferito – in stato di libertà – un 23enne, un 26enne e un 35enne per guida sotto l’influenza di alcool, nonché un 22enne per reiterata guida senza patente.

All’esito di servizi antidroga, 16 persone sono state altresì segnalate alle competenti prefetture quali assuntrici di droghe, poiché trovate in possesso di modiche quantità di marijuana, cocaina e hashish, detenute per uso personale. A Vulcano hanno denunciato una 25enne per danneggiamento ricettazione e furto aggravato.

La donna, controllata nei pressi degli imbarchi, è stata trovata in possesso di monili d’oro ed oggetti vari che dagli accertamenti risultavano provento di furto, mentre una 25enne è stata denunciata per possesso di oggetti atti ad offendere.

A Panarea hanno denunciato quattro titolari di locali pubblici per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, tre riguardo agli orari di chiusura e diffusione della musica, fuori dai limiti consentiti ed uno per non aver osservato le norme a tutela della sicurezza pubblica, in ordine alla capienza massima del locale.

Denunciato anche il titolare di un locale per cattivo stato di conservazione di alimenti privi di tracciabilità e sequestrati oltre 7 kg di prodotti ittici abusivamente congelati e privi di etichettatura attestante la loro tracciabilità. Inoltre, nell’ambito dei controlli volti al contrasto dell’abusivismo edilizio, i militari della stazione Santa Marina di Salina hanno denunciato 6 persone per abusivismo edilizio, in quanto ritenuti responsabili di aver realizzato opere edilizie in assenza di titolo autorizzativo urbanistico.

I carabinieri di Panarea hanno sanzionato un individuo per ubriachezza molesta, in quanto sorpreso ad importunare i turisti sulla pubblica via. I militari di Vulcano e Stromboli hanno invece sanzionato sei turisti per aver violato l’ordinanza del Comune di Lipari che, a causa del rischio per l’incolumità derivante dall’alta percentuale di gas registrata, inibisce l’area della sommità del cratere La Fossa di Vulcano e regolamenta i flussi turistici nell’Isola di Stromboli.

I militari della motovedetta CC 810 Ganci hanno controllato 7 imbarcazioni e contestato 5 violazioni inerenti alla dotazione di bordo.

Foto da notiziarioeolie.it