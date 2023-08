Lavori allo svincolo di Giardini Naxos, possibili disagi sulla Catania-Messina

Disagi per i viaggiatori dell'A18 Catania-Messina. Domani (9 agosto) rimarrà chiuso per cinque ore (dalle 5 alle 19) lo svincolo di Giardini Naxos (km. 41+253),,limitatamente alla rampa in uscita, per i veicoli provenienti da Messina, in transito in direzione Catania. A comunicarlo il Cas.

La chiusura rientra nell'ambito dei lavori previsti nell' Accordo quadro triennale per i lavori di manutenzione degli impianti elettrici, impianti di illuminazione e cabine elettriche a servizio delle gallerie, svincoli, fabbricati-caselli ed uffici, nonché degli impianti di ventilazione a servizio delle gallerie.