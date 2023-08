Scontro tra auto alle porte di Sant’Agata di Militello, sette feriti di cui uno grave

Violento scontro tra un’Audi e una Bmw sulla SS 113 all’altezza del comune di Sant’Agata di Militello in contrada Cuccubello. Il bilancio è di 7 feriti. E’ accaduto ieri sera. Il conducente dell’Audi, un uomo di 49 anni, è stato trasportato dal 118 all’ospedale di Sant’Agata di Militello in codice rosso, dove si trova ricoverato in prognosi riservata con un politrauma toracico e fratture gli arti inferiori e superiori.

A bordo dell’Audi, che nell’impatto è stata sbalzata fuori della carreggiata facendo un volo di due metri in una scarpata, c’era anche la figlia minorenne che è stata trasportata in ospedale in codice verde. Mentre le altre cinque persone a bordo della Bmw non hanno riportato gravi ferite.

Sono state trasportate dagli operatori del 118 in codice giallo e verde negli ospedali di Sant’Agata di Militello e di Patti. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Sant’Agata di Militello, ma il fascicolo è stato inviato alla Procura di Patti che accerterà le esatte cause del violento impatto.