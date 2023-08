Messina: auto sfonda un muro e resta in bilico su viale Italia, rotte le tubazioni del gas

Tragedia sfiorata ieri sera a Messina. Un'automobilista aveva parcheggiato l'auto in via Ippocrate, stando ad una prima ricostruzione senza azionare il freno a mano, ed era uscita dall'abitacolo. La vettura, però, è scivolata fino a colpire un muro e bloccarsi. Se la barriera in muratura non avesse contenuto la forze del veicolo, quest'ultimo sarebbe caduto da un'altezza di 10 metri, finendo in viale Italia, strada molto trafficata.

L'auto è rimasta in bilico, subito sono stati allertati i soccorsi e la zona sottostante è stata transennata. I calcinacci sono finiti su alcune vetture in sosta, ma fortunatamente non c'erano pedoni.

Il crollo del muro ha inoltre provocato la rottura dei tubi del gas metano. Un pericolo in più per chi si trovava nei pressi visto che è fuoriuscito il gas, con pericolo di incendio. Sul luogo dell'incidente sono giunti i vigili del fuoco che hanno ancorato la vettura per evitare che cadesse e hanno atteso l'arrivo di un carro attrezzi per toglierla. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale e il personale di Italgas che ha dovuto riparare la tubazione.

Dopo diverse ore la situazione è tornata alla normalità.