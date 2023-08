Maxi tamponamento sulla Messina-Catania, code chilometriche vicino a Taormina

Tamponamento a catena sull'A18 Messina-Catania e traffico bloccato tra Giardini Naxos e Taormina, in direzione Messina. Scontro tra quattro auto, nessuno è rimasto ferito gravemente, uno è stato medicato dal personale del 118. Il disagio è dovuto all'impossibilità di spostare le vetture, con gli uomini del Cas (la società che gestisca l'A18) al lavoro in questo momento.

Traffico tra l'altro già rallentato dall'esodo già in atto per il ponte di Ferragosto, con Taormina ovviamente tra le tappe principali. Indagini da parte della polizia stradale per ricostruire la dinamica ma dalle prime informazioni sarebbe stato il più classico dei tamponamenti a catena in autostrada.