Salina, paura per un turista turista con infarto in barca: salvato con l’elisoccorso

A Salina turista rischia la vita mentre girava in barca con la sua famiglia. E’ accaduto mentre navigavano in località Capo Faro. L’uomo di 68 anni è stato colpito da infarto. I familiari hanno allertato i soccorsi ed è prontamente giunto il gommone della delegazione di spiaggia di Santa Marina Salina della Guardia costiera che era in perlustrazione nelle acque dell’isola delle Eolie.

Con lo stesso gommone tra non poche difficoltà per le gravi condizioni del vacanziero ha raggiunto il porto dove ad attenderlo c’era l’ambulanza. E’ stato quindi stabilizzato e date le condizioni è stato richiesto l’elisoccorso che lo ha trasferito a Messina e quindi ricoverato al “Papardo”.